Wir spielen Diablo IV: Lord of Hatred heute bei GR Live

HQ

Endlich ist der Tag gekommen, an dem wir sich mit Mephisto messen und alles tun müssen, um Sanctuary aus dem grausamen Griff des Prime-Bösen zu befreien. Diablo IV wurde mit seinem zweiten großen DLC erweitert, da Lord of Hatred nun auf PC-, PlayStation- und Xbox-Systemen debütiert ist, mit einer neuen Geschichte, zwei neuen Klassen, einer Fülle an Gameplay- und Lebensqualitätsänderungen, einer neuen Region und mehr.

Da Diablo IV: Lord of Hatred jetzt verfügbar ist, widmen wir den heutigen GR Live-Stream dem Spiel, bei dem ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ die Eröffnungsstunde von Lord of Hatred auf der GR Live-Homepage moderiere und in die erste Stunde eintauchen werde.

Schaut unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen, und für mehr von Lord of Hatred lest unbedingt unsere spezielle Rezension zur Erweiterung.