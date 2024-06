Wir spielen Destiny 2: The Final Shape auf dem heutigen GR Live

HQ

Es ist endlich an der Zeit, den katastrophalen Plänen einThe Witness Ende zu setzen. Destiny 2: The Final Shape ist eingetroffen, und mit ihm können die Spieler zu Bungies Sci-Fi-Titel zurückkehren, um sich dieser furchterregenden Bedrohung zu stellen und hoffentlich die Traveler vor der Infektion zu retten, die durch sie hindurchgeht.

Um zu sehen, wie sich dieses letzte Kapitel im Light and Darkness Saga entwickelt, werden wir in Destiny 2: The Final Shape am heutigen GR Live eintauchen, wo ich von der üblichen Zeit von 16:00 BST / 17:00 MESZ mindestens eine Stunde lang moderieren werde.

Besuchen Sie unbedingt die GR Live-Homepage, um mich auf dem Weg in die Pale Heart of the Traveler zu begleiten, um mich den Dread zu stellen, Prismatic Fähigkeiten zu meistern und dabei mächtige und erkennbare Beute zu verdienen.