Wir spielen Beast of Reincarnation heute bei GR Live

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Heute ist ein großer Tag für Game Freak, denn der Entwickler, der berüchtigt für die Pokémon-Spiele bekannt ist, versucht sich an einem ganz anderen Projekt. Game Freak entfernt sich vom Kreaturenfang und erkundet das Reich der Action-RPGs, alles in Form des ehrgeizigen Beast of Reincarnation.

Da der Titel jetzt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar ist (sogar als Game Pass-Day-One-Inklusion), werden wir Beast of Reincarnation in der heutigen Ausgabe von GR Live spielen. Ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 CEST werde ich die Moderation übernehmen und die erste Stunde des Spiels auf der GR Live-Homepage durchspielen.

Und für mehr von Beast of Reincarnation verpassen Sie nicht unsere gezielte und tiefgehende Analyse des Titels, in der wir hervorheben, warum Sie sich diesen ziemlich beeindruckenden Titel ansehen möchten.