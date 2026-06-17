Wir spielen And Roger heute bei GR Live

Vielleicht hast du es verpasst, da es ein eher kleiner Indie-Titel ist, aber während der letzten Preisverleihungssaison stand TearyHand Studio auf vielen Shortlists wegen seiner jüngsten Visual-Novel-Erfahrung, And Roger. Das Spiel wurde bei Kritikern ein großer Erfolg wegen seiner Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit und Krankheiten, und obwohl es ein eher winziges Projekt war (mit einem sehr erschwinglichen Preis), gehörte es zu den besten der letzten zwölf Monate in den Indie-Kreisen.

Da And Roger heute auf der Switch erscheint, dachten wir, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um in das Indie-Projekt einzutauchen, weshalb wir das Spiel zum Fokus der heutigen GR Live machen.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ werde ich eine Stunde And Roger (was den Großteil des Spiels ausmachen wird) – alles auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.