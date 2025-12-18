Wir sind am Ende der Leitung für die Unterstützung von Forza Motorsport angekommen

HQ

Obwohl es überwiegend positive Kritiken erhielt, konnte Forza Motorsport die Erwartungen nicht erfüllen, da die Fans auf ein Reboot der Serie hofften, bei dem Forza Motorsport 7 2017 erschien und wir sechs Jahre auf die Fortsetzung warten mussten, die ebenfalls die Zahlenreihenfolge zurücksetzte.

Aber nach und nach wurde das Spiel im Laufe von zwei Jahren mit mehr Autos, neuen Strecken, von der Community gewünschten Features und mehr erweitert. Heute befindet sich Forza Motorsport daher in einem viel robusteren Zustand als bei seiner Premiere – aber nun scheint die Unterstützung für neue Inhalte beendet zu sein. Über die offizielle Website schreibt Turn 10:

"Da unser Team seinen Fokus darauf verlagert, 2026 mit Forza Horizon 6 das bestmögliche Erlebnis zu bieten, planen wir nicht, neue Autos, Strecken, Funktionen oder regelmäßige Bugfixes für Forza Motorsport einzuführen. Wir werden das Spiel jedoch weiterhin unterstützen, indem wir Online-Server aktiv halten, spezielle Events und Wettbewerbe veranstalten und zuvor veröffentlichte Featured Tours sowie Belohnungsautos monatlich wieder einführen, bis alle Inhalte jederzeit verfügbar sind."

Turn 10 wird British Playground Games stattdessen mit Forza Horizon 6 vor dessen Premiere 2026 unterstützen, was angesichts der enormen Popularität der Serie nicht überrascht, und es bleibt abzuwarten, ob es jemals weitere Titel in der Motorsport-Reihe geben wird.