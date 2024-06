Wir schauen uns die PC-Portierung von Ghost of Tsushima auf der heutigen GR Live an

HQ

Da sich alle auf all die neuen Dinge freuen, die am Wochenende gezeigt werden, gibt es im Moment nicht allzu viele große Veröffentlichungen, die wir in die Hände bekommen können. Glücklicherweise gibt uns das die Möglichkeit, zu einigen kürzlichen Veröffentlichungen zurückzukehren, die wir zuvor nicht in einem GR Live erkunden konnten.

Heute reisen wir ins feudale Japan, genauer gesagt auf die Insel Tsushima, ein Ort, der erst kürzlich sein Debüt auf dem PC gegeben hat. Wir werden uns die erste Stunde von Ghost of Tsushima: Director's Cut ansehen, um euch einen Vorgeschmack auf das Erlebnis auf dem PC zu geben.

Wie üblich beginnt der Stream gegen 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, und ihr könnt uns für eine Stunde Samurai-Kampf auf der GR Live-Homepage begleiten.