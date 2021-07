Wir packen eines der Xbox Space Jam: A New Legacy Kits aus

Gestern erschien Space Jam: A New Legacy - The Game für Xbox-Konsolen und PC, auch der dazugehörige Spielfilm mit dem Lakers-Basketballer LeBron James in der Hauptrolle ist diese Woche in den Kinos auf der ganzen Welt gestartet. Microsoft hat sich das Game vorzeitig gesichert und einige bunte Controller entworfen, um den Kinostart zu begleiten. Ein exklusives, nicht käufliches erwerbliches Space-Jam-Kit mit allen drei Controllern wurde an unsere Redaktion in Schweden geschickt, die die Auspack-Session mit Fotos festgehalten haben: