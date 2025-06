Wir leben die Fremen-Art in Dune: Awakening auf dem heutigen GR Live

HQ

Ziehen Sie Ihre Stillanzüge an und machen Sie sich bereit, einen Schluck vom Wasser des Lebens zu nehmen, denn heute tauchen wir in Dune: Awakening tief in die Wüste ein. Das neue Survival-Spiel von FunCom, das in den rauen Dünen von Arrakis spielt, ist endlich da und wir schauen es uns heute in GR Live an.

Wie immer bei unseren GR Live Streams findet ihr uns auf der GR Live Homepage, oder über unsere YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten. Wir beginnen unsere Dune: Awakening Abenteuer ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also schaut unbedingt vorbei, um uns beim Überleben in der Wüste zu helfen.

Dune: Awakening lässt dich die riesige Welt von Arrakis in einer Open-World-Survival-Umgebung erkunden. Du wirst in der Lage sein, deine eigene Basis zu bauen, was den feindlichen Planeten einigermaßen bewohnbar macht, bevor du ihn gegen andere Spieler auf der ganzen Karte verteidigen musst. Das Spiel ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.