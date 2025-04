Wir kehren zurück zu Towerborne im heutigen GR Live

HQ

Wir setzen die GR Live -Streams dieser Woche fort, indem wir uns wieder dem Action-Titel Towerborne von Stoic zuwenden. Diese Woche hat das Spiel im Rahmen seines sechsten Early-Access-Updates einen massiven Zustrom von Inhalten erlebt, während das Spiel im Rahmen des Game Preview -Programms auch auf Xbox Series X/S-Konsolen erschienen ist.

In diesem Sinne werde ich mir heute noch einmal eine Stunde Towerborne auf der GR Live ansehen, und zwar ab der typischen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ und auf der GR Live-Homepage. Schaut unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf das Spiel zu bekommen und zu sehen, wie es sich in den letzten Monaten seit seinem ersten PC-Debüt erweitert und verbessert hat.

Was Update 6: Class Mastery hinzufügt, wird in einem Übersichtsartikel erklärt: "Mach dich bereit, mit dem neuen Klassenfertigkeitssystem tief in die Klassenanpassung einzutauchen, eine neu gestaltete Weltkarte zu erkunden, nach mächtiger neuer legendärer Beute zu jagen, dich an die neue Heilmechanik des Heilfläschchens anzupassen, dich plattformübergreifend mit Freunden zu verbinden, den brandneuen Shop zu besuchen und am zeitlich begrenzten Event der Goldenen Woche teilzunehmen!

"Wenn es um das Gameplay geht, sind wir stolz darauf, einen großen Sprung nach vorne in unserer Vision für eine neue Art von Looter-Brawler zu machen... Neue Klassenfertigkeiten rücken Anpassungsmöglichkeiten und Wiederspielbarkeit in den Mittelpunkt, verbessern eure persönlichen Spielstilentscheidungen und geben eurem Trupp noch mehr Möglichkeiten, die lästigen Bestien jenseits des Glockenturms zu besiegen."