Wir johlen und rufen in Far Far West heute bei GR Live

In einem der besten jüngsten Beispiele eines Entwicklers, der fragt "Weißt du, was cool ist?" und dann alles, was er für diese Kategorie hält, in ein Spiel packt, hat Far Far West kürzlich sein Debüt im Early Access gefeiert. Ein Koop-Shooter für 1-4 Spieler, Far Far West bringt unglaubliches Chaos, während du Monster im tödlichen Reich eines seltsamen Wilden Westens bekämpfst.

Indem du Zauber genauso gut schleudern kannst, wie du Kugeln schießen kannst, kombiniert Far Far West typische Action-Kämpfe mit viel mehr Chaos, das es wie großen Spaß erscheinen lässt, egal ob allein oder mit Freunden. Das Spiel hat bereits beim letzten Steam Next Fest enorm beeindruckt und seit seinem Early-Access-Start überwiegend positive Bewertungen erhalten.

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