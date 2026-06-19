In der heutigen Ausgabe von GR Live durchlaufen wir den Bewerbungsprozess in Thank You for Your Application

Wie viele Menschen, insbesondere diejenigen aus der Gaming-Branche, wissen, ist die Jobsuche ein unglaublich kniffliger und unglaublich mühsamer Prozess. Mehrstufige Vorstellungsgespräche, Videos, in denen man sich selbst filmt, um sein "natürliches Charisma" zu präsentieren - für eine Stelle, bei der man davon überhaupt nichts nutzen kann. Das alles ist verwirrend, frustrierend und wurde inzwischen zu einem wunderschönen Papers Please-ähnlichen Erlebnis in Thank You For Your Application zusammengefasst.

Nach 15 Interviewrunden werden wir als Junior-Interviewer in Thank You For Your Application eingesetzt, wo wir Lebensläufe prüfen und Dankesbriefe ausstellen, von denen die meisten den herablassenden Ton dieses Anne Hathaway-Bildes haben, bei dem sie aussieht wie die HR-Mitarbeiterin, die dich entlassen will. Wenn ihr heute IceLemonTeas augenzwinkernde Sicht auf den Arbeitsmarkt sehen möchtet, findet ihr unseren Stream an der üblichen Stelle der GR Live Homepage sowie auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten.

Wir streamen ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ, also schaut unbedingt vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie wir versuchen, freundlich zu allen zu sein, aber von der Firmenmaschine gezwungen sind, jede Menge Seele aus unseren Antworten auf angehende Bewerber zu entfernen.