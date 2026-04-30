Wir diskutieren Nacon, PlayStation DRM, Injustice 3 und mehr über die neueste The Gamereactor Show

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Wir sind ein bisschen früh dran, wenn wir unseren üblichen The Gamereactor Show-Zeitplan bedenken, aber da ein paar ungewöhnliche Tage bevorstehen, an denen verschiedene europäische Länder zu unterschiedlichen Zeiten Feiertage feiern werden, dachten wir, es wäre am besten, eine etwas frühere Show als sonst anzubieten.

Für die 88. Folge des Podcasts verbringen Alex und ich Zeit damit, die vergangene Woche zu betrachten, viele der größten Nachrichten der letzten Tage hervorzuheben und unsere Gedanken darüber zu teilen, wie sich diese auf die gesamte Spielewelt auswirken werden.

Von dem anhaltenden Debakel bei Nacon, das kürzlich zur Auflösung von Spiders führte, über PlayStations überraschende DRM-Feature-Aufnahme, bis hin zu Gerüchten über ein drittes Injustice-Spiel, das am Horizont steht, und mehr. Es versteht sich von selbst, dass es eine ziemlich geschäftige und vollgepackte Folge ist, die wir für Sie zusammengestellt haben.

Und du kannst es dir genau in diesem Moment anhören. Indem Sie einfach nach unten gehen, können Sie die Sendung sehen oder stattdessen Ihren bevorzugten Podcast-Anbieter besuchen, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.