Wir diskutieren die Auswirkungen der Horizon-Müdigkeit in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

Es gibt kein Gerede um den heißen Brei herum, 2024 war ein ungleichmäßiges Jahr für First-Party-PlayStation und Sony Interactive Entertainment. Auf der einen Seite nehmen sie vielleicht Game of the Year mit dem absolut fantastischen Astro Bot mit nach Hause, aber gleichzeitig war dieses Jahr geprägt vom Mega-Misserfolg von Concord und dem enttäuschenden Lego Horizon Adventures, wobei diese drei die Mehrheit der echten First-Party-Produktionen sind, die vom Konsolenhersteller im Jahr 2024 rausgeschmissen wurden. Auch hier war es ein wechselhaftes Jahr.

Und das ist es, worüber wir in der neuesten Folge von The Gamereactor Show sprechen. Ben und Alex haben sich erneut zusammengetan, um über PlayStation 2024 zu sprechen und darüber, wie es sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren des Entertainment-Titanen schlägt. Darüber hinaus äußern wir uns auch zu Horizon Müdigkeit und dazu, ob wir zu viele Projekte und Erfahrungen aus dem Guerrilla Games '-Universum bekommen, insbesondere nach dem Remaster von Horizon: Zero Dawn im Oktober und dem Lego Horizon Adventures der letzten Woche.

Um unsere Gedanken zu diesem Thema zu hören, schauen Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an oder besuchen Sie Ihren bevorzugten Podcast-Anbieter, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.