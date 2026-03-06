Wir besprechen, was Project Helix in der neuesten Folge von The Gamereactor Show bringen könnte.

HQ

Nach einer leichten Veränderung des Schicksals letzte Woche sind wir zurück zur üblichen Routine dieser Woche und können eine weitere Folge von The Gamereactor Show anbieten, um Sie ins Wochenende zu führen. Wir bleiben diesmal wieder bei aktuellen Ereignissen und Ereignissen, indem wir viel Zeit darauf verwenden, über die Project Helix-News und unsere Erwartungen an die nächste Generation der Xbox-Hardware zu sprechen.

Das ist dann, bevor wir den Gang wechseln und über Marathon sprechen und darüber, wie wir letztlich erwarten, dass das Spiel sich jetzt leisten wird, da es weltweit verfügbar ist. Natürlich sprechen wir auch kurz über das Ende von Highguard, das nur noch eine Woche von der vollständigen Schließung entfernt ist – ein Schritt, der einen besorgniserregenden Branchentrend verstärkt, gegen den Resident Evil Requiem zumindest mit großem Erfolg auseinandersetzt.

Schau dir unten die neueste Folge der Show an, dazu noch die 82. Ausgabe, oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.