Wir beantworten Ihre EV-Fragen in den kommenden Episoden von EV Hour

In den letzten Jahren hat sich Gamereactor zunehmend auf Autos konzentriert, insbesondere auf Elektroautos. Wir haben das meiste ausprobiert, was der aktuelle Markt zu bieten hat, und Magnus hat sein Fachwissen und sein Wissen eingebracht, indem er alles vom Audi A6 Avant bis zum MG Cyberster gefahren ist.

Jetzt aber geht es ganz noch darum, wie man zur EV-Technologie steht, wohin wir gehen und was heute in einem Auto zählt. Das geschieht in Verbindung damit, dem Polestar 4 eine zusätzliche Chance zu geben, ein Auto, das Magnus besonders schätzt.

Ihr könnt eure Fragen hier ([email protected]) einreichen, und wir werden sie in den kommenden Folgen der Serie verwenden.

Was möchten Sie wissen?