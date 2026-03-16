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Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina endeten am Sonntag mit einer klaren Dominanz Chinas, wobei die in der Ukraine geborene Amerikanerin Oksana Masters, geboren 1989 mit mehreren Beindefekten durch Strahlenwirkung aus Tschernobyl, mit fünf Medaillen, darunter vier Goldmedaillen, zu ihren insgesamt 24 Paralympischen Medaillen kamen. Sie gewann Medaillen im Langlauf und Biathlon, ist aber auch Paralympics-Goldmedaillengewinnerin bei den Sommerspielen im Rudern und Radfahren.

Die spanische Skifahrerin Audrey Pascal gewann bei den Spielen vier Medaillen, zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille; und die Aigner-Brüder Aigner dominierten Veronika y Johannes im alpinen Ski, wobei sie insgesamt 13 Medaillen gewannen, darunter alle sieben Goldmedaillen. Schließlich besiegten die Vereinigten Staaten Kanada im Eishockey, das dritte Paralympische Finale in Folge und dasselbe Ergebnis wie bei den Olympischen Winterspielen letzten Monat...

Winterparalympische Spiele 2026 Mailand-Cortina 2026: vollständige Medaillentabelle



China, 15 (T), 13 (S), 16 (B), 44

Vereinigte Staaten, 13 (Tor), 5 (S), 6 (B), 24

Russland, 8 (T), 1 (S), 3 (B), 12

Italien, 7 (Tor), 7 (S), 2 (B), 16

Österreich, 7 (Tor), 2 (S), 4 (B), 13

Frankreich, 4 (Tor), 4 (S), 4 (B), 12

Ukraine, 3 (Tor), 8 (S), 8 (B), 19

Kanada, 3 (Tor), 4 (S), 8 (B), 15

Niederlande, 3 (Tor), 3 (S), 1 (B), 7

Schweden, 3 (Tor), 0 (S), 4 (B), 7

Deutschland, 2 (Tor), 6 (S), 9 (B), 17

Norwegen, 2 (Tor), 4 (S), 2 (B), 8

Südkorea, 2 (T), 4 (S), 1 (B), 7

Schweiz, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6

Spanien, 2 (Tor), 1 (S), 1 (B), 4

Tschechische Republik, 1 (T), 4 (S), 1 (B), 6

Belarus, 1 (Tor), 1 (S), 0 (B), 2

Kasachstan, 1 (Tor), 0 (S), 1 (B), 2

Japan, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4

Finnland, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2

Australien, 0 (T), 1 (S), 1 (B), 2

Polen, 0 (T), 1 (S), 1 (B), 2

Brasilien, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Großbritannien, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Neuseeland, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Slowakei, 0 (T), 0 (S), 3 (B), 3

Lettland, 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1

