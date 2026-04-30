Windows K2 ist Microsofts Plan, das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen

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Noch im März bestätigte Windows-Präsident Pavan Davuluri Pläne, ernsthafte "Schmerzpunkte" rund um Windows 11 anzugehen. Und laut Windows Central sagen "Quellen", dass das Unternehmen es ernst meint, Windows 11 zu einer Plattform zu machen, auf die die Menschen stolz sind. Diese Änderungen sollten bis Ende 2026 und bis ins Jahr 2027 erfolgen.

Dieses Projekt trägt den Codenamen Windows K2. Es ist ein Projekt, das in der zweiten Hälfte des letzten Jahres zusammengestellt wurde und die größten Beschwerden der Menschen über Windows 11 anspricht. Es sei angemerkt, dass Windows K2 keine dedizierte Version des Betriebssystems ist. K2 ist eine fortlaufende Initiative, die sicherstellen wird, dass die Windows-Qualität sowohl hoch als auch konsistent in aktuellen und zukünftigen Versionen bleibt.

Die drei Hauptsäulen von Windows K2 sind "Leistung, Handwerk und Zuverlässigkeit". Microsoft adressiert direkt Rückmeldungen von Nutzern und Insidern, analysiert Telemetriedaten und führt Fokusgruppen mit Kunden durch. Ein weiterer Punkt ist, wie Teams intern besser Code zum Windows-Produkt beitragen können. Offenbar bedeutet das, dass Agilität durch eine Besessenheit von Qualität ersetzt wurde.

Die vierte Säule wird die Gemeinschaft sein. Windows Insider Meetups sind zurück, und Mitglieder des Windows-Teams werden in den sozialen Medien und in Foren direkter auf Feedback von Menschen im Internet reagieren.

Wir hier bei Gamereactor interessieren uns natürlich für Gaming, und dafür sieht Microsoft SteamOS als Maßstab. Sie arbeiten daher daran, die Plattform so zu optimieren, dass die Leistung von SteamOS und Windows Gaming vergleichbar ist. Das sollte innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre der Fall sein.

Wir sollten wissen, dass Windows K2 kein Fertigstellungsdatum hat. Es handelt sich um eine fortlaufende Initiative, die im Wesentlichen definiert, wie Windows gebaut werden sollte und was es künftig priorisieren sollte. Das Ziel ist es, Windows 11 zu verbessern und die Plattform als etwas neu zu positionieren, auf das die Menschen stolz sind, und das konsequent zu pflegen.

Zumindest sind die Pläne jetzt in Bewegung. Jetzt warten wir als Nutzer auf die Ergebnisse.