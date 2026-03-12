Will: Follow the Light erscheint im April

HQ

Der Frühling mag gekommen sein, aber wenn du kühle, lange Nächte sowie einen bewölkten Himmel vermisst (ich will hier nicht sarkastisch sein, der Winter ist wirklich eine Stimmung), solltest du dir Will: Follow the Light anschauen, ein neues narratives Adventure-Spiel, das gerade sein Veröffentlichungsdatum bestätigt hat.

Wie auf der heutigen Future Game Show enthüllt wurde, erscheint das Adventure-Puzzlespiel von TomorrowHead Studio am 28. April auf Xbox Series X/S, PS5 und PC. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Will, einem Leuchtturmwärter, der feststellt, dass eine Katastrophe seine Heimatstadt getroffen hat und sein Sohn vermisst wird.

Wir machen uns auf die Mission, Wills Familie wieder zu vereinen, und führen ihn durch eine gefährliche, unerbittliche Landschaft mit realistischen Segel- und Hundeschlittenmechaniken. Vor der Veröffentlichung sagte der Regisseur des Spiels, Roman Novikov, in einer Erklärung Folgendes:

"Wir freuen uns, die bevorstehende Veröffentlichung von Will: Follow the Light bekannt zu geben. Wir hoffen, dass unsere Community und neue Spieler sich darauf freuen, dass das Spiel so bald veröffentlicht wird, und wir hoffen, dass die Spieler das Spiel genießen werden, wenn es nächsten Monat für PC, PlayStation 5 und Xbox erscheint."