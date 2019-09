Wildgewuchertes Gameplay von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville beschnitten

Letzte Woche hat EA das neue Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville von Entwickler PopCap Games in die bezahlte Early-Access-Phase entlassen, seitdem konnte das Multiplayer-Spiel bereits Wurzeln schlagen. Wir haben uns das Game natürlich bereits angesehen und euch ein bisschen Gameplay der verschiedenen Modi und Klassen mitgebracht, allerdings ist daraus ehrlich gesagt eine wilde Sammlung eigenständiger Clips geworden (vielleicht wurde unsere GRTV-Crew während des Schneidens von den Zombies infiziert?). Jedenfalls könnt ihr euch unten über 90 Minuten lang Eindrücke zum Spiel abholen, mehr Infos dazu, wie es mit Battle for Neighborville in den kommenden Wochen weitergeht (Stichwort Updates), bekommt ihr in diesem Beitrag.

You watching Werben

You watching Werben

You watching Werben

You watching Werben

You watching Werben

You watching Werben