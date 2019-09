EA enthüllt Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, bezahlter Frühstart möglich

You watching Werben

Plants vs. Zombies ist zurück und wird früher als erwartet erscheinen. EA und Popcap haben via Pressemitteilung bestätigt, dass die spielerische Basis des neuesten Serienablegers - Battle for Neighborville - schon heute veröffentlicht wird. Die Pflanzen setzen ihre Feindseligkeiten gegen die blöden Zombies in einer Online-Erfahrung fort, die auf dem Garden-Warfare-Spin-Off basiert. Fans der Reihe dürfen sich auf vollständig anpassbare Charaktere freuen (zum Start sollen 20 davon bereitstehen), sechs Online-Modi, ein sozialer Bereich für Spieler und Koop-Action am geteilten Bildschirm (nur auf der Konsole).

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville soll am 18. Oktober "vollständig" veröffentlicht werden. Wer bis dahin nicht mehr warten möchte, kauft sich vorher Zugang zur Founder's Edition, für 30 Euro bekommt ihr die bei Origin und den Konsolen-Online-Stores. Dadurch ist euch der frühe Zugang zum Spiel garantiert und ihr bekommt obendrein ein paar In-Game-Gegenstände. In den kommenden sechs Wochen werden kontinuierlich neue Charakterklassen, Kartenbereiche und Modi verfügbar. Einen Eindruck der Schauplätze bekommt ihr auf den folgenden Bildern.

The Cheese Mines, Dreadwood und Town Center.

Dieser Themenpark ist ein sozialer Bereich.

Die Standard-Edition von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville kostet Mitte Oktober zum Release 40 Euro, die Vorbesteller-Boni entfallen, sollen aber wohl über mehrere Wochen hinweg kostenlos ins Spiel gelangen. Content-Updates sind laut EA bereits geplant, einen konkreten Zeitplan haben sie uns bereits vorgelegt:

Kosmetische Gegenstände werden im Spiel über ein Glücksspielsystem freigeschaltet - dieser Teil soll aber offenbar frei von Mikrotransaktionen sein. In einem Shop werden Spieler spezielle Gegenstände auch direkt via In-App-Kauf mit der Premiumwährung Rainbow Stars kaufen können, EA hat uns auf der Gamescom versprochen, dass einige davon auch auf spielerischem Wege verdient werden können. Wir haben außerdem erfahren, dass die Mikrotransaktionen zum Start wohl nicht im Spiel enthalten sind.

Eigenes Gameplay haben wir bereits für euch in einem kleinen Video zusammengeschnitten, damit ihr euch einen besseren Überblick von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville verschaffen könnt.