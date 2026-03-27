Wikipedia hat nun KI-generierte Artikel verboten

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Der Einsatz einer generativen KI ist ein heißes Thema, weil die Menschen immer noch Inhalte, Kunstwerke usw. wollen, die von echten Menschen erstellt wurden. Die englischsprachige Wikipedia hat laut Engadget die Verwendung generativer KI beim Schreiben oder Umschreiben von Artikeln verboten.

"Texte, die von großen Sprachmodellen (LLMs) wie ChatGPT, Gemini, DeepSeek usw. generiert werden, verstoßen häufig gegen mehrere der zentralen Inhaltsrichtlinien von Wikipedia. Aus diesem Grund ist die Verwendung von LLMs zur Erstellung oder Umschreibung von Artikelinhalten verboten."

Aber wie erwartet gibt es dafür einige Ausnahmen. Die Verwendung von LLMs ist erlaubt, wenn sie verwendet werden, um "grundlegende Copyedits für ihre eigenen Texte vorzuschlagen und einige davon nach menschlicher Überprüfung zu integrieren, sofern das LLM keinen eigenen Inhalt einführt". Ein weiterer Punkt ist, dass "Bearbeiter LLMs verwenden dürfen, um Artikel aus der Wikipedia einer anderen Sprache in die englische Wikipedia zu übersetzen, aber die Anweisungen auf Wikipedia:LLM-assisted translation befolgen müssen".

Kurz gesagt, es ist in Ordnung, KI zur Verfeinerung des eigenen Schreibens zu nutzen, aber nur, wenn die Kopie auf Genauigkeit überprüft wird. Und auch das Übersetzen des Textes in eine andere Sprache ist in Ordnung. Aber selbst dann muss ein Mensch diese KI-generierte Übersetzung überprüfen.

Es muss beachtet werden, dass es aufgrund verschiedener Wikipedia-Seiten eigene unabhängige Regeln und Redaktionsteams gibt, sodass es lokale Ausnahmen geben kann. Engadget verwendet die spanische Wikipedia als Beispiel, indem er sagt, dass "die spanische Wikipedia --- die Nutzung von LLMs vollständig verboten hat, ohne Ausnahmen für Verfeinerungen oder Übersetzungen".