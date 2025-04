Wie wurde das Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Konzert vorbereitet?

HQ

Das Aufrufen von Cyberpunk 2077 ist jetzt viel einfacher als beim Start. Die Reise des Titels von CD Projekt Red war eine Reihe von Höhen und Tiefen, hinabstieg in die Hölle und ein historisches Videospiel-Comeback. Nach all seinen Updates ist es ein sehr unterhaltsames Spiel, und obwohl es von den Fehlern der ersten Versionen gezeichnet war, war es ein langer Weg für das polnische Unternehmen.

Vor fast zwei Jahren veröffentlichten sie Phantom Liberty, ihren einzigen DLC, und er wurde von den Fans sehr gut aufgenommen. Auf der DevGAMM in Danzig hatten wir die Gelegenheit, mit Maria Mazur, Mission Designerin bei CD Projekt Red, darüber zu sprechen, wie einer der spektakulärsten Teile des Spiels, das Konzert mit Idris Elbas Charakter, zustande kam. In ihrem Vortrag "How to put on a secret concert in Night City" diskutiert sie einige der Ergänzungen zu diesem Moment der Erweiterung.

"Idris Elba ist auch DJ und wir haben drei seiner Tracks hinzugefügt, aber ich wollte auch ein eigenes DJ-Set für das Spiel hinzufügen", erklärt Maria Mazur. "Ich war wirklich begeistert von der Idee. Aber es war sehr spät im Produktionsplan und es gab kein Budget mehr." Sie erklärte, dass es eine großartige Gelegenheit war, wegen der Exklusivität des Augenblicks, denn die Fans würden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, an einer Idris-Elba-Session teilzunehmen.

Er erklärt auch den Moment auf der Party, in dem wir sehen, wie wir Idris Elba spielen, als eine Art Meta-Charakter. "Ich konnte sein echtes Gesicht nicht verwenden, weil es seltsam wäre, wenn er ein geheimer Spion wäre. Wir benutzen einen Helm, da ist so etwas wie eine Daft Punk-Referenz." Er erklärte weiter, dass die Tracks, mit Ausnahme eines von Idris Elba selbst, von der polnischen Band Private Press stammen.

Dies sind einige der Themen, über die Maria mit uns gesprochen hat, aber es gibt noch einige weitere, die Sie im vollständigen Interview mit den Untertiteln unten entdecken können.