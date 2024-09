Wie Mechs die Französische Revolution prägten: Ein Blick auf die Mechanismen von Bonaparte: A Mechanized Revolution

Das Debütspiel von Studio Imugi ist Bonaparte: A Mechanized Revolution. Wenn man einen von zwei Hauptprotagonisten übernimmt und seine eigene Geschichte definiert, könnte man meinen, dass es sicherlich eher in Richtung Fiktion geht. Aber es wurde viel Wert darauf gelegt, das Spiel so nah wie möglich an der Geschichte zu machen... Mit Mechs, versteht sich.

"Deshalb nennen wir unseren Ansatz gerne 'Alternate History with Authenticity'", sagt Creative Director Jongwoo Kim. "Die Idee ist, dass wir nicht versuchen, die historischen Ereignisse genau nachzubilden, sondern wir wollen uns davon inspirieren lassen und die Dynamik, die Standpunkte und einige der Ästhetiken der Ära so authentisch wie möglich darstellen und dem Spieler erlauben, die Entscheidungen zu treffen, die er innerhalb des Settings und des Bereichs der Konsequenzen für sich selbst treffen möchte."

Wenn du mehr über das Spiel erfahren möchtest und darüber, wo Jongwoo Kim es geschafft hat, seinen fantastischen Hut zu bekommen, kannst du dir das vollständige Interview unten ansehen:

Bonaparte: A Mechanized Revolution wird im 1. Quartal 2025 veröffentlicht.