Wie hätte Crash Bandicoot auf dem Game Boy Advance ausgesehen?

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Wir wissen, dass das Konzept der "Demakes" immer für viel Begeisterung sorgt, was bedeutet, dass neuere Spiele in weniger ausgefeilte Formate umgewandelt werden. Oft handelt es sich dabei um brandneue AAA-Spiele, die zum Beispiel für die PlayStation 1 ein Demake bekommen, aber es gibt auch andere Varianten.

Ein Demake kann auch das Portieren von einer älteren Konsole auf ein neueres Format beinhalten, solange das neuere Format weniger leistungsfähig ist. Genau das bietet der Indie-Entwickler FengShuiAvenger gerade an; derzeit arbeitet er an einer Version von Crash Bandicoot von der PlayStation 1 (ursprünglich 1994 veröffentlicht) für den Game Boy Advance (ab 2001). Nintendos Handheld-Konsole ist in Bezug auf die Leistung deutlich primitiver, was bedeutet, dass Pixel statt Polygone an der Tagesordnung sind.

Es wurden mehrere Crash Bandicoot-Spiele für den Game Boy Advance veröffentlicht, aber diese wurden speziell für diese Plattform entwickelt. Wie dieses neue Projekt aussieht (es ist noch nicht fertig) können Sie unten nachsehen. Es macht einen auf jeden Fall zum Spielen, oder?