Wie das Master-Schwert aus Zelda: Skyward Sword - Cyberpunk 2077, um die Joy-Con-Funktionen auf Nintendo Switch 2 zu nutzen

Wenn es einen Drittanbieter gibt, vor dem wir bereits den Hut ziehen können, wenn es darum geht, was er auf Nintendo Switch 2 bieten wird, dann ist es CD Projekt RED aus Polen. Wie Sie wissen, wird Cyberpunk 2077: Ultimate Edition der Launch-Titel der Konsole am 5. Juni sein, und laut ersten technischen Bewertungen ist es die ausgefeilteste und leistungsstärkste Handheld-Version (einschließlich tragbarer Gaming-PCs wie Steam Deck, Asus ROG Ally usw.) auf dem Markt. Aber seine Einzigartigkeit hört hier nicht auf.

Wir wissen auch, dass Cyberpunk 2077 auf Nintendo Switch 2 vollständig auf der Spielkassette (ca. 59,8 GB) enthalten sein wird, ohne dass zusätzliche Downloads erforderlich sind (wir sprechen hier von der Ultimate-Version, die auch den Phantom Liberty DLC enthält). Was wir bisher nicht wussten, ist, dass diese Version einige einzigartige Funktionen enthält, die von Nintendos einzigartigen Joy-Con-Controllern abgeleitet sind.

In einem neuen Creator's Voice-Video, in dem die Third-Party-Entwickler über die Besonderheiten der kommenden Switch 2-Spielveröffentlichungen sprechen, sprach Game Director Adam Badowski über den großen technischen Sprung, den sie in dieser neuen Version von Night City gemacht haben und unter anderem, dass wir die Joy-Cons einzeln verwenden können, um zum Beispiel das Katana unabhängig voneinander zu schwingen. Es ist eine Funktionalität, die es schon seit über 20 Jahren gibt, als Nintendo sie in der Wii-Generation mit Spielen wie The Legend of Zelda: Skyward Sword implementierte. "Wir haben viele kleine Möglichkeiten hinzugefügt, die Steuerung unterwegs zu nutzen", fügt Charles Tremblay, Vice President of Technology bei CD Projekt RED, hinzu.

Ihr könnt euch die Aussagen von Badowski und Tremblay im Entwicklertagebuch von Nintendo Switch 2 Creator's Voice unten ansehen.

Wirst du Cyberpunk 2077 Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2 spielen?