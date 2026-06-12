Widow's Bay wurde für eine zweite Staffel auf Apple TV verlängert

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Wieder einmal scheint Apple TV im Bereich Fernsehen den Erfolg gehabt zu haben, denn nach dem Start Widow's Bay im Frühjahr hat die Serie großes Interesse bei den Fans geweckt. Wir haben unsere Zeit genossen, die Serie zu schauen, wie Sie in unserer Rezension lesen können, und falls Sie es auch getan haben, ist die gute Nachricht, dass es in Zukunft mehr Widow's Bay geben wird.

Wie von Apple TV bestätigt wurde, wurde die genreübergreifende Serie offiziell für eine zweite Staffel genehmigt, wobei Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin Katie Dippold zurückkehrt, um das Projekt erneut zu leiten.

Dippold hat auch kurz darüber gesprochen, was man von der Rückkehr von Widow's Bay erwarten kann, und fügte hinzu: "Staffel zwei handelt davon, wie alles auf der Insel großartig ist und es nichts gibt, worüber man sich Sorgen machen müsste."

Es ist unklar, wann Widow's Bay genau zurückkehren wird, aber eine vernünftige Annahme ist, dass es irgendwann im Jahr 2027 zurückkehren wird. Das Finale der ersten Staffel findet ebenfalls nächste Woche am 17. Juni statt.