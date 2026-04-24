Widow's Bay: Staffel 1

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Mir ist sehr wohl bewusst, dass das geduldige Warten auf "das nächste Twin Peaks" in gewisser Weise ein Eigenziel ist. Zuallererst existiert David Lynchs legendäre Serie bereits, und da eine Reihe von Schöpfern, darunter auch Lynch selbst, bereits versucht und gescheitert sind, diese einzigartige Kombination aus Charakterdrama, tiefgründiger Mythologie und packender Spannung einzufangen, ist es vielleicht an der Zeit, das Handtuch zu werfen.

Widow's Bay hat nicht unbedingt das Ziel, ein "Twin Peaks-ähnliches" Erlebnis zu liefern (sehen Sie, wie wir hier Gaming- und Unterhaltungskonzepte verbinden), aber die Inspiration ist offensichtlich. Die isolierte Community mit ihren mysteriösen Archetypen, das wachsende Gefühl, dass etwas unter der Oberfläche brodelt, und der eine Mann, der versucht, etwas zu reparieren, das kaputt zu sein scheint.

Hier jedoch ist es nicht Dale Cooper, sondern Tom Loftis, Bürgermeister der Fischerinsel Widow's Bay, der die Show stiehlt, und seine Figur ist in gewisser Weise komplexer. Loftis ist kein gewählter Amtsträger; er bekam den Job nur, weil sonst niemand freiwillig in dieser verschlafenen, leicht tragikomischen Fischergemeinde mitgearbeitet hat, die von Aberglauben und Angst geplagt wird. Wenn man sie fragt, ist die Insel verflucht, und niemand kann sie vor einem tragischen Schicksal retten. Aber Loftis sieht den Tod lokaler Unternehmen, er sieht Armut, er sieht eine Gemeinschaft, die in ungesunden Routinen gefangen ist, und er wird alles tun, um sie zu befreien. Doch während Loftis ein unerklärliches Ereignis nach dem anderen erlebt und die dunkle Geschichte der Insel sich vor ihm entfaltet, wird klar, dass hier noch mehr im Gange ist.

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Diese Beschreibung klingt ziemlich geradlinig, vielleicht sogar etwas banal, aber Widow's Bay ist, ob zum Guten oder Schlechten, viel seltsamer als das. Zuallererst gibt es hier kein pompöses Melodrama. Widow's Bay verbindet vor allem wirklich effektive, selbstbewusste Satire mit der erwähnten Unheimlichkeit in ein spezifisches Genreprofil, das man sonst kaum sieht. In flüchtigen Momenten gibt es einen Hauch von Jordan Peele, vielleicht sogar einen Hauch von Ari Aster, in bestimmten Szenen, die einem einen einen Schauer über den Rücken jagen. Aber der nächste Moment ist Widow's Bay genauso scharf wie What We Do in the Shadows.

Widow's Bay ist urkomisch witzig und meistert das komische Timing in überraschend subtilem Maße, und wie erwähnt, sind bestimmte Szenen in den zehn Episoden wirkungsvoll als spannungsaufbauende Zwischenschritte. Im Großen und Ganzen funktioniert diese bizarre Ehe und wird zudem von einigen soliden Figuren zusammengehalten, die zwar keine endlose Tiefe bieten, aber die Serie dann zum Leben erwecken, wenn sie es braucht.

Allerdings gibt es hier leider einige ziemlich bedeutende strukturelle Probleme, die das Tempo, die Inszenierung und letztlich das gesamte Erlebnis der Serie verderben. Ohne etwas Konkretes zu verraten, gibt es auf der Insel ein undefinierbares "Böses", das langsam entwirrt und spezifiziert wird, aber auf dem Weg zu entscheidenden Enthüllungen Widow's Bay in eine geradezu bizarre "Bösewicht der Woche"-Struktur verwandelt. In einer Folge verwandelt sich die Serie in einen 80er-Jahre-Slasherfilm mit einem maskierten Serienmörder; in einer anderen dreht sich die Serie um dämonische Rituale mit einem bösartigen Buch. Diese Episoden stehen für sich allein gut und sind sowohl unheimlich als auch amüsant, wirken aber gelinde fragmentiert und sind entweder nur lose an die übergeordnete Erzählung der Serie gebunden oder gar nicht – fast trotzig.

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Folglich ist man beim Anschauen von Widow's Bay natürlich unterhalten, aber man ist auch verwirrt – und das nicht immer positiv. Einige Wendungen können als narrative Würze dienen, während andere einfach ein Stolperdraht sind, über den die Serie unbedingt stolpert.

Das macht das Gesamtbild, alles in allem, eher mittelmäßig, aber wenn man diese ganzheitlichen Schwächen übersieht, bekommt man eine seltene Kombination aus solider Komik und spannungsgeladenen Horrorszenen geboten, die besser funktionieren, als sie eigentlich sollten. Es ist zwar kein Erbe von Twin Peaks, aber ein guter Ausgangspunkt.