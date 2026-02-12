WhatsApp berichtet, Russland habe versucht, den Dienst zu blockieren, um staatlich unterstützte Apps zu fördern

HQ

Russland versuchte laut dem Unternehmen (über Reuters) WhatsApp, den Messaging-Dienst von Meta Platforms, "vollständig zu blockieren", um Nutzer dazu zu bewegen, auf eine staatlich unterstützte App umzusteigen. Dies geschieht, während Moskau heimische Plattformen fördert und eine stärkere Kontrolle über seinen Internetraum anstrebt.

Die Maßnahme folgt auf frühere Beschränkungen für WhatsApp und Telegram, von denen die russischen Behörden sagten, sie hätten bei Anfragen der Strafverfolgungsbehörden nicht mitgearbeitet. WhatsApp, das von rund 100 Millionen Menschen in Russland genutzt wird, erklärte, dass der Block Teil der Bemühungen ist, Nutzer zu einer "staatlichen Überwachungs-App" namens MAX zu bewegen.

Meta erklärte, dass es daran arbeitet, den Dienst trotz der Einschränkungen zugänglich zu halten. "Wir tun weiterhin alles, um die Nutzer verbunden zu halten."