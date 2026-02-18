Western Digital hat bereits alle Festplatten für 2026 ausverkauft

HQ

Oh Mann, tut mir leid an alle, die bald ihren PC-Speicher aufrüsten wollen. Western Digital, eine der größten Marken für Festplatten, SSDs und andere Speicheroptionen, hat angekündigt, dass die Festplatten für 2026 bereits ausverkauft sind.

Dies stammt vom CEO des Unternehmens, Irving Tan, der in einem kürzlichen Ergebnisgespräch (über Tom's Hardware) bestätigte, dass für die nächsten paar Jahre langfristige Vereinbarungen getroffen werden. Der Hauptgrund für diesen fast sofortigen Ausverkauf und den großen Rückstau sind Rechenzentren, da die Nachfrage im KI-Sektor für Verbraucher zunehmend besorgniserregend wächst.

Wir können jedoch nachvollziehen, warum Unternehmen wie WD, Nvidia und AMD sich hauptsächlich auf Unternehmenskunden und die Cloud konzentrieren, denn dort kommt heutzutage der Großteil des Geschäfts. Ambrish Srivastava, Vizepräsident für Investor Relations, sagte, dass 89 % des Umsatzes von Western Digital aus dem Cloud-Geschäft stammen, während nur 5 % aus dem Verbrauchersektor stammen.

Es ist eine schwer zu akzeptierende Pille für Verbraucher, die einfach nur erschwingliche PC-Teile haben wollen, aber die Unternehmen werden dem Geld folgen. Im Moment wird alles auf den KI-Sektor und die Rechenzentren geworfen wie ein Pferd, das garantiert ein Rennen gewinnen wird. Wie wir in der Wettwelt wissen, ist jedoch nichts eindeutig.