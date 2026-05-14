Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von Spider-Man: Brand New Day im neuesten Teaser

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Gestern erschien The Punisher: One Last Kill auf Disney+ und servierte Marvel Cinematic Universe-Fans die nächste Geschichte in der weiteren Welt. Da diese spezielle Show nun Premiere hat, ist das nächste MCU-Projekt für 2026 der Kassenschlager Spider-Man: Brand New Day. Während wir zweifellos erwarten, dass Marvel Studios einen weiteren Haupttrailer für diesen Film veröffentlichen wird, da wir uns der Premiere am 31. Juli immer nähern, wurde vorerst ein neues Behind-the-Scenes-Video zusammen mit einem weiteren Poster geteilt.

Im kurzen Clip sprechen Hauptdarsteller Tom Holland und Regisseur Destin Daniel Cretton darüber, was in den vielversprechenden Film eingeflossen ist, während Ausschnitte aus der Produktion uns einen Vorgeschmack auf die geplanten Stunts gaben. Viele scheinen von den Shootings zu stammen, die im August 2025 in Glasgow stattfanden, aber es gibt noch ein paar andere Leckereien, darunter einen sehr kurzen Blick auf ein verschneites Set, wo wir Spidey mit Mütze und einem Gilet sehen.

Auch das kommt zusätzlich zu einem neuen Poster, das Peter Parker/Spidey in einer Jacke zeigt, was darauf hindeutet, dass die Premiere zwar mitten im Sommer auf der Nordhalbkugel stattfinden wird, aber ein Großteil der Handlung in einem eisigen und frostigen New York City spielen wird.