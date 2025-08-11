Tom Holland über seine Rückkehr als Spider-Man: "Wenn man den Anzug anzieht, fühlt es sich dieses Mal anders an"

HQ

Es fühlt sich ziemlich verrückt an, das zu sagen, aber jetzt, da The Fantastic Four: First Steps in den Büchern steht, wird der nächste Marvel Cinematic Universe -Film tatsächlich Spider-Man: Brand New Day sein. Im kommenden Abenteuer kehrt Tom Holland als Netzschleuderer zurück und wir haben bereits einen Blick auf den britischen Schauspieler in seinem neuesten Spidey-Anzug geworfen.

Die Produktion dieses Films war bisher ein sehr offenes Buch, da Teile von Glasgow in ein Pseudo-New York City verwandelt wurden, mit Horden von Fans, die sich versammelt haben, um die Action live zu sehen. Marvel hat von diesem Erfolg jetzt profitiert, indem es ein Video hinter den Kulissen des ersten Tages am Set enthüllt hat, das einige der Actionszenen zeigt, die gefilmt werden, und in dem Holland auch einige Gedanken über eine Rückkehr als Spider-Man teilt.

"Es ist der erste Tag. Mein vierter Tag bei Spider-Man. Es ist lustig, den Anzug anzuziehen, es fühlt sich dieses Mal anders an, irgendwie. Es ist auch das erste Mal, dass wir Fans am ersten Tag am Set haben, also ist es wirklich aufregend, dies mit ihnen zu teilen.

"Wir haben einige bekannte Gesichter am Set. Weißt du, ich werde einfach mein Bestes geben und hoffen, dass wir es richtig machen. Kein Druck."

Schauen Sie sich das Video unten an, bevor Spider-Man: Brand New Day am 31. Juli 2026 Premiere feiert.