Werde in Artificial Detective ein witzelnder Roboterdetektiv

Eine der letzten Ankündigungen auf der Xbox Partner Preview bot einen ersten Blick auf ein brandneues Projekt des Indie-Entwicklers Vivix. Bekannt als Artificial Detective, ist dies ein Action-Adventure-Spiel, das einem schlagfertigen Roboter-Ermittler folgt, der es auf sich genommen hat, herauszufinden, warum die Menschheit verschwunden ist und warum ein einziges menschliches Kind zurückgelassen wurde.

Artificial Detective stammt aus einem Team aus Veteranen mit Erfahrung in Call of Duty: Modern Warfare 2, Control, Dead Space und sogar der Netflix-Zeichentrickserie Love, Death & Robots, und spielt in einer futuristischen Metropole namens Conglomerate North, die vom Art-déco-Design der 1930er Jahre inspiriert ist.

Das Gameplay spielt aus der Third-Person-Perspektive und folgt dem Robo-Detektiv, dem menschlichen Kind-Sidekick und einem geschickten Roboterhund, während das Trio durch diese Metropole reist, nach Antworten sucht, Bedrohungen überwindet und versucht, das derzeit größte Rätsel der Stadt und des Planeten zu lösen.

Für PC, Xbox Series X/S, Xbox auf PC und Xbox Cloud irgendwann im Jahr 2027 kannst du den Enthüllungstrailer zu Artificial Detective unten sehen.