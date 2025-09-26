Wer steht bei den China Open im Achtelfinale? Spielplan für Sinner, Zeverev, Davidovich...

HQ

Die Action bei den China Open ist in vollem Gange, die Herreneinzel finden am Samstag und Sonntag statt. Angesichts der Zeitverschiebung zu Peking beginnen die Spiele sehr früh am Morgen, wenn man also sehen will, wie Jannik Sinner, Álex de Miñaur, Alexander Zverev oder Lorenzo Musetti abschneiden, müsste man sehr früh aufstehen.

Zumindest kennen wir bereits die Spielreihenfolge für die Spiele am Samstag und die vorläufigen Zeiten. Jannik Sinner, der Marin Cilic in seinem ersten Spiel nach der Niederlage bei den US Open besiegte, wird frühestens um 9:00 Uhr (MESZ, in Großbritannien eine Stunde früher) gegen den 23-jährigen Franzosen Terence Atmane spielen, der auf Platz 68 der Weltrangliste steht.

Dies ist der Zeitplan der China Open (Herreneinzel) für das Achtelfinale an diesem Wochenende:

Samstag, 27. September



Fábián Marozsán vs. Alexandre Muller: 05:00 Uhr MESZ



Alex de Miñaur vs. Arthur Rinderknech: 06:30 Uhr MESZ



Jannik Sinner vs. Terence Atmane: 09:00 Uhr MESZ



Arthur Cazaux vs. Jakub Mensik: 14:30 Uhr MESZ



(Mit Ausnahme des ersten Spiels könnten (und werden höchstwahrscheinlich) die anderen Spiele später beginnen, abhängig vom Ergebnis der vorherigen Spiele und der Verfügbarkeit von Plätzen.

Sonntag, 28. September



Corentin Moutet gegen Alexander Zverev



Flavio Cobolli gegen Lernenden Tien



Adrian Mannarino gegen Lorenzo Musetti



Daniil Medvedev gegen Alejandro Davidovich



Zeiten werden noch bekannt gegeben: Sonntag. Am Montag folgen die Viertelfinale, am Dienstag das Halbfinale und am Mittwoch, 1. Oktober, das Finale, rechtzeitig vor der Runde der letzten 64 der Shanghai Masters, die am Freitag, den 3. Oktober, beginnt.