Wer steht bei den China Open im Achtelfinale? Spielplan für Sinner, Zeverev, Davidovich...
Zeiten für jedes Achtelfinalspiel bei den China Open (Herreneinzel).
Die Action bei den China Open ist in vollem Gange, die Herreneinzel finden am Samstag und Sonntag statt. Angesichts der Zeitverschiebung zu Peking beginnen die Spiele sehr früh am Morgen, wenn man also sehen will, wie Jannik Sinner, Álex de Miñaur, Alexander Zverev oder Lorenzo Musetti abschneiden, müsste man sehr früh aufstehen.
Zumindest kennen wir bereits die Spielreihenfolge für die Spiele am Samstag und die vorläufigen Zeiten. Jannik Sinner, der Marin Cilic in seinem ersten Spiel nach der Niederlage bei den US Open besiegte, wird frühestens um 9:00 Uhr (MESZ, in Großbritannien eine Stunde früher) gegen den 23-jährigen Franzosen Terence Atmane spielen, der auf Platz 68 der Weltrangliste steht.
Dies ist der Zeitplan der China Open (Herreneinzel) für das Achtelfinale an diesem Wochenende:
Samstag, 27. September
- Fábián Marozsán vs. Alexandre Muller: 05:00 Uhr MESZ
- Alex de Miñaur vs. Arthur Rinderknech: 06:30 Uhr MESZ
- Jannik Sinner vs. Terence Atmane: 09:00 Uhr MESZ
- Arthur Cazaux vs. Jakub Mensik: 14:30 Uhr MESZ
(Mit Ausnahme des ersten Spiels könnten (und werden höchstwahrscheinlich) die anderen Spiele später beginnen, abhängig vom Ergebnis der vorherigen Spiele und der Verfügbarkeit von Plätzen.
Sonntag, 28. September
- Corentin Moutet gegen Alexander Zverev
- Flavio Cobolli gegen Lernenden Tien
- Adrian Mannarino gegen Lorenzo Musetti
- Daniil Medvedev gegen Alejandro Davidovich
Zeiten werden noch bekannt gegeben: Sonntag. Am Montag folgen die Viertelfinale, am Dienstag das Halbfinale und am Mittwoch, 1. Oktober, das Finale, rechtzeitig vor der Runde der letzten 64 der Shanghai Masters, die am Freitag, den 3. Oktober, beginnt.