Wenn es eine Sache gibt, auf die sich Gen Alpha und Babyboomer einigen können, dann ist es offenbar Liebe The Mandalorian

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Der Star Wars-Tag mag offiziell vorbei sein, aber eine der größten Filmreihen der Welt wird nicht einfach verschwinden, weil nicht mehr der 4. Mai ist. Tatsächlich streamen Leute das ganze Jahr über Star Wars-Filme und -Serien, falls ihr es nicht wusstet, und es sind neue Daten darüber aufgetaucht, welche Art von Inhalten aus einer weit entfernten Galaxie heutzutage die Leute genießen.

Die neuesten Nielsen-Daten (über Variety) decken größtenteils das Jahr 2025 ab, da es noch etwas früh ist, zu sehen, was die Leute gestern gesehen haben. Auf den meistgestreamten Titeln für den 4. Mai 2025 steht Andor jedoch ganz oben auf der Liste, gefolgt von A New Hope und dann The Phantom Menace. Interessanterweise landete keiner der Fortsetzungsfilme laut Nielsen-Daten in der Top 10 der meistgesehenen Liste.

Auch die neuen Filme sind nicht die Lieblingstitel irgendeiner Generation. Wenn wir in dieses Jahr eintreten, sehen wir, dass im ersten Quartal The Mandalorian und Andor am meisten beeindruckt haben. Gen Alpha und Babyboomer lieben Mando am meisten, während Millennials und Gen X Andor als ihre bevorzugte Star Wars-Serie bevorzugen. Die Generation Z ist die einzige Ausnahme und bevorzugt vor allem Star Wars: The Clone Wars.

Wie hast du den 4. Mai dieses Jahres verbracht?