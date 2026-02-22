Wenn du es leid bist, in Baldur's Gate III neue Tavs und Durges zu machen, bietet Humbles neuestes Bundle das Beste aus alten und neuen CRPGs

HQ

Wenn du ein CRPG-Fan bist, der hunderte weitere Stunden damit verbringen möchte, Charaktere zu erstellen und ihnen zuzusehen, wie sie durch isometrische Fantasieländer rasen, um mehr rundenbasierte Kämpfe zu bewältigen, dann gibt es hier ein Humble Bundle für dich. Die Kombination einiger der besten nostalgischen und neueren CRPGs bietet das Owlcat Games und das Beamdog Best of Humble Bundle wahrscheinlich genug Spielstunden, um Jahre deines Lebens zu beanspruchen.

Wenn das nicht entmutigend ist, dann schauen wir uns an, was es gibt. Für £20,17, was ungefähr dem Preis eines billigen T-Shirts entspricht, das du bei einem Konzert kaufst und nie wieder trägst, kannst du Warhammer 40,000: Rogue Trader, Pathfinder: Wrath of the Righteous zusammen mit seinen Season Passes, Pathfinder: Kingmaker sowie seinem Season Pass, Baldur's Gate: Deluxe Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Neverwinter Nights: Complete Adventures bekommen. die Enhanced Editions von Planescape Torment und Icewind Dale sowie Mythforce. Wenn du 7 Pfund ausgibst und die 13-Pfund-Option nimmst, bekommst du alles, was wir gerade aufgelistet haben, minus Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Da Warhammer 40,000: Rogue Trader allein derzeit 42,99 £ kostet, ist der Humble Bundle-Rabatt eine sehr lohnende Überlegung. Klar, dein Rückstau ist wahrscheinlich schon groß genug, aber wenn du ein CRPG-Fan bist, der nach deinem nächsten Zeitsspul sucht, ist es schwer, hier einen kleinen Wert nicht zu sehen. Das Bundle ist bis zum 11. März erhältlich, und Sie können alle Details einsehen sowie mehr über die von Ihnen unterstützte Wohltätigkeitsorganisation erfahren, indem Sie es hier kaufen.