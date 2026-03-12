Wenn du deinen Router auf einen neuen aktualisierst, gibt es Dinge, die mit dem alten Router gemacht werden sollten

HQ

Diese sogenannten Denial-of-Service-Angriffe treffen Menschen mit Heimnetzwerkgeräten auf, daher gibt es Aspekte zur Sicherheit von Heimroutern. Eines der wichtigsten Dinge ist, Router und Modem alle 3-5 Jahre auszutauschen. Und wenn man das Alte durch das Neue ersetzt, gibt es Dinge, an die man sich denken sollte.

Mikko Kannisto, Director of Broadband Business bei der Telekommunikationsfirma DNA, gibt drei Richtlinien vor, die Sie bei einem Gerät befolgen sollten, das ausgemustert wird, wie von der finnischen Ilta-Sanomat berichtet.

Zuerst ein Werksreset. Drücken Sie den Reset-Knopf je nach Gerät 10-30 Sekunden. Dadurch werden deine Daten vom Gerät gelöscht.

Zweitens: Entfernen Sie Identifikationsetiketten. Die Etiketten an der Unterseite oder Seite des Geräts identifizieren das Gerät und seine Passwortinformationen. Es ist eine gute Idee, diese zu entfernen.

Drittens: Recyceln Sie den alten Router als Elektroschrott. Stellen Sie sicher, dass der Router in einen offiziellen Recyclingbehälter für Elektromüll geliefert wird. Dies stellt sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß und umweltfreundlich gehandhabt wird.

Oft kannst du dein altes Gerät sogar an den Ort bringen, an dem du das neue gekauft hast. Große Einzelhandelsketten akzeptieren eine breite Palette von Elektroschrott zum Recycling. Die Größe kann von Geschäft zu Geschäft variieren, von Kabeln bis zu Kühlschränken.

Und hier ist die große Frage: Hast du daran gedacht, diese Dinge beim Update auf einen neuen Router zu machen?