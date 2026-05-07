Wen würden die Stars hinter Kitana und Jade als Nächstes in der Mortal Kombat Welt bekämpfen wollen?

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Erst gestern konnten wir unsere Gedanken zu Mortal Kombat 2 teilen, der Action-Fortsetzung, die ab morgen, dem 8. Mai, offiziell in die Kinos kommt. Mit dem Debüt in Sicht hatten wir auch die Gelegenheit, mit einigen der wichtigsten Stars des Films zu sprechen, darunter die Personen hinter Kitana und Jade, Adeline Rudolph bzw. Tati Gabrielle.

Während des vollständigen Interviews, das ihr unten sehen könnt, haben wir das Paar erkundigt, gegen wen sie im Mortal Kombat-Universum kämpfen möchten, da wir wussten, dass es eine große Auswahl an Charakteren gibt, die möglicherweise auftauchen oder später zurückkehren könnten.

"Das habe ich schon gesagt, Cole Young," begann Gabrielle, bevor Rudolph einstimmte: "Ehrlich, ich, oh, es sind so viele. Ich meine, hör zu, in den Spielen passiert auch viel mit Kitana und Liu Kang zum Beispiel. Ich denke also, es gibt eine Welt, in der das wirklich interessant sein könnte. Ich persönlich würde auch gerne mit Joe Taslim kämpfen oder, weißt du, tanzen. Wenn ich also einen Sub-Zero darauf haben könnte, würde ich das begrüßen. Irgendjemand, wirklich."

Im vollständigen Interview haben wir auch mit Rudolph und Gabrielle darüber gesprochen, was Videospiele heutzutage so beliebt im Film macht und wie sie ihre Figuren authentisch zum Leben erweckt haben. Schauen Sie es sich unten an.