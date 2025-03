HQ

Die Top-Nachrichten am 20. März 2025 . Ein Tag, der von gegensätzlichen Entwicklungen geprägt ist. Von Finnlands anhaltender Dominanz in der globalen Glücksrangliste bis hin zu neuen Entwicklungen in den anhaltenden Konflikten zwischen Russland und der Ukraine und Israel-Palästina.

Finnland erneut an der Spitze des globalen Glücksrankings

Helsinki, Finnland // Shutterstock

Finnland wurde zum achten Mal in Folge als glücklichstes Land eingestuft, gefolgt von Dänemark, Schweden und Norwegen. Währenddessen verzeichneten die Vereinigten Staaten einen starken Rückgang auf Platz 24. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Ukrainische Streitkräfte in Kursk nicht eingekesselt, bestätigt US-Geheimdienst

Landkarte der Ukraine. März 2025 // Shutterstock

Der US-Geheimdienst bestätigt, dass die ukrainischen Streitkräfte in Kursk trotz der Behauptungen russischer und amerikanischer Führer nicht eingekesselt sind. Die Berichte deuten auf Fehlinformationen hin, die darauf abzielen, die Waffenstillstandsgespräche zu beeinflussen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Eskalation in Gaza fordert 70 Todesopfer, während israelische Angriffe fortgesetzt werden

Palästinenser tragen Lebensmittel für ihr Iftar-Essen während des heiligen Monats Ramadan, das sie am 17. März 2025 von der Tekkiye in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen erhalten haben // Shutterstock

Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza sind mindestens 70 Palästinenser getötet und viele weitere verletzt worden. Die Eskalation hat die Befürchtung geweckt, dass ein Waffenstillstandsabkommen scheitern könnte. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier