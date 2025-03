Eskalation in Gaza fordert 70 Todesopfer, während israelische Angriffe fortgesetzt werden Gesundheitsbehörden berichten von schweren Verlusten bei erneuten Militäroperationen, was Zweifel an den Aussichten auf einen Waffenstillstand aufkommen lässt.

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Israelische Luftangriffe über Gaza führten am Donnerstag zum Tod von mindestens 70 Palästinensern und Dutzenden weiteren Verletzten, wie die örtlichen Gesundheitsbehörden mitteilten. Die Angriffe richteten sich gegen Wohngebiete im Norden und Süden des Gazastreifens. Die israelischen Streitkräfte haben auch ihre Bodenoperationen ausgeweitet, wichtige Routen abgeschnitten und Bewohner vertrieben, die begonnen hatten, in ihre Häuser zurückzukehren. Die Hamas verurteilte die Eskalation als Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und forderte die Vermittler auf, einzugreifen. Im Moment bleibt abzuwarten, ob die diplomatischen Bemühungen die Gewalt stoppen und die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand wiederbeleben können. Palästinenser tragen Lebensmittel für ihr Iftar-Essen während des heiligen Monats Ramadan, das sie am 17. März 2025 von der Tekkiye in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen erhalten haben // Shutterstock