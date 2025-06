HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Die Staats- und Regierungschefs der Welt versammelten sich am Montag in Sevilla zu einem Gipfeltreffen, das nur einmal in einem Jahrzehnt stattfindet, um sich mit der wachsenden Kluft zwischen globalen Ambitionen und echten Fortschritten bei Klimaschutz und Armutsbekämpfung auseinanderzusetzen.

"Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, unser globales Versprechen, unsere Welt für eine bessere, gerechtere Zukunft zu verändern, ist in Gefahr. Das Sevilla-Verpflichtungsdokument ist ein globales Versprechen, die Art und Weise, wie die Welt Länder auf ihrem Weg zur Entwicklung unterstützt, zu verbessern."

UN-Generalsekretär António Guterres forderte eine Reform der Finanzsysteme und betonte, dass das derzeitige Modell die Schwächsten im Stich lasse. Der Rückzug der USA aus dem sogenannten Verpflichtung von Sevilla war ein deutlicher Rückschlag und verdeutlichte die Spannungen in der globalen Zusammenarbeit.