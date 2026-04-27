Weißer House Verdächtiger wird voraussichtlich heute vor Gericht angeklagt

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Am Wochenende wurde die US-Hauptstadt erschüttert, als ein mutmaßlicher Schütze während des Correspondents' Dinner das Weiße Haus infiltrierte, scheinbar mit der Absicht, Präsident Donald Trump ins Visier zu nehmen.

Die Person erreichte den Präsidenten nie, da er von den Beamten festgehalten und gestoppt wurde, aber das hielt Trump nicht davon ab, schnell vom Abendessen evakuiert zu werden, bis die Situation geklärt war.

Der Vorfall selbst ereignete sich am Samstag, den 25. April, aber ab heute am 27. April wird erwartet, dass der mutmaßliche Schütze, der 31-jährige Cole Tomas Allen, vor Gericht angeklagt wird. Laut BBC News wird Allen in einem Metropolitan Police Department im Nordwesten von Washington DC festgehalten, soll aber in ein Haftzentrum im Südosten der Stadt verlegt werden, nachdem er wegen Angriffs auf einen Bundesbeamten, des Benutzens einer Schusswaffe bei einem Gewaltverbrechen und anderer Anklagen, die später heute vorgelegt werden sollen, angeklagt wurde.