WB Games Montréal-Entwickler aus allen Disziplinen wurden entlassen

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Entwickler aller Disziplinen bei Gotham Knights und dem Batman: Arkham Origins-Studio Warner Bros. Games Montréal scheinen entlassen worden zu sein. Warner Bros. oder das Studio insgesamt hat bisher keine formelle Bestätigung für die Bedeutung oder Größe der Veröffentlichungen gegeben, aber sie haben sich in den sozialen Medien verbreitet.

Eurogamer hat die Ankündigung von Mitarbeitern auf LinkedIn mitbekommen. Die meisten berichten, dass sie letzten Freitag, den 13. März, bei Warner Bros. Games Montréal ihre Arbeit beendet haben. Da die Spieleabteilung von Warner Bros. schon seit einiger Zeit zu kämpfen hat, versteht man, warum sie vom Unternehmen insgesamt unter die Lupe genommen wird.

Außerdem ist es mit dem bald bevorstehenden Paramount-Deal möglicherweise nur der Anfang von Arbeitsplatzverlusten beim Studio und anderen unter dem WB Games-Dach. Wir müssen sehen, wie Warners neue Oberherren mit den Spielestudios umgehen, die es unter seiner Kontrolle hat.