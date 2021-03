Watch Dogs: Legion wird Crossplay spielbar sein

You're watching Werben

Nach einer viermonatigen Verzögerung wurde der Online-Modus von Watch Dogs: Legion letzte Woche teilweise gestartet. Ubisoft betätigte in einem Beitrag, dass Spieler in Zukunft auch plattformübergreifend auf die Straßen von London ziehen können, denn Crossplay und (was im Namen eigentlich inbegriffen ist) "Cross-Generation-Play" werden zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt zwischen PC-, Playstation- und Xbox-Plattformen ermöglicht, schreibt der Publisher. Bevor das Realität wird, müssen die Entwickler aber erst einmal die kaputten Bestandteile der Online-Erfahrung reparieren und die PC-Fassung nachreichen.



Quelle: IGN.