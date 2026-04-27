Watch Dogs Filmstar sagt, Adaption "reißt diese Welt, in der wir heute leben, auseinander"

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Der Film Watch Dogs ist einer von vielen kommenden Videospiel-Adaptionen, auf die wir uns freuen. Ubisofts technikbasierten Erfolg von 2014 auf die große Leinwand zu bringen, klingt nach einem Projekt mit viel Potenzial, und Hauptdarsteller Tom Blyth sagt, dass das, was er vom Film gesehen hat, spannend ist, auch wenn es keiner der Spielgeschichten direkt folgt.

Im Gespräch mit ScreenRant kommentierte Blyth, dass er nicht viel sagen könne, aber dass er sich darauf freue, "das fertige Werk zu sehen", da er bisher nur "kleine Stücke gesehen" habe. Er sagte, was er gesehen habe, sähe großartig aus, kommentierte aber auch, dass es eine kleine Wendung in der Geschichte gibt.

"Ich denke, die Art, wie sie das Drehbuch geschrieben haben... auch wenn ich selbst kein besonderer Gamer bin, kannte ich die Spiele. Sie haben es aufgenommen und es über die Welt gemacht, in der wir heute leben. Ich muss sagen, dass ich finde, dass der Film diese Welt, in der wir heute leben, wirklich auseinanderreißt, nämlich dieses Online-Setting, die Gefahren, dass alles miteinander verbunden ist und online ist, so wie es die Spiele tun", erklärte Blythe.

Dieses Element der modernen Welt mag manche Fans abschrecken, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Videospieladaptionen großen Erfolg hatten, weil sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Es ist nicht immer die beliebteste Entscheidung, aber manchmal ist es am besten, ein so interaktives Medium einem TV- oder Filmpublikum zugänglich zu machen.