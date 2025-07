Washington Open: Topgesetzte Spieler im Herren- und Dameneinzel in dieser Woche

HQ

Die Hartplatzsaison beginnt im Tennis mit den Washington Open, einem ATP- und WTA-500-Turnier, das im Rock Creek Park in der US-Hauptstadt ausgetragen wird. In diesem Jahr, bekannt als Mubadala Citi DC Open, findet der Wettbewerb von Montag bis Sonntag, 21. bis 27. Juli, statt. Am Montag startet die Runde der letzten 64 für das Herreneinzel, während gesetzte Spieler ab Mittwoch direkt in der Runde der letzten 32 starten.

Zu den topgesetzten Spielern gehörten im Herreneinzel Taylor Fritz (Platz 4 der Weltrangliste), Lorenzo Musetti, Holger Rune, Ben Shelton, Andrey Rublev, Frances Tiafoe, Alex de Miñaur und Daniil Medvedev (Weltranglistenplätze 7-12 bzw. 14).

Wir müssen also bis Mittwoch, den 23. Juli, warten, um die Debüts der topgesetzten Spieler sowie von Davidovich Fokina, Jiri Lechecka, Frances Tiafoe oder Lorenzo Niego zu sehen.

Es wurde erwartet, dass Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Jack Draper dieses Turnier verpassen und nächste Woche an den Toronto Open teilnehmen würden (dotiert mit 1000 Punkten), aber alle vier gaben gestern ihren Rückzug bekannt und werden erst in Cincinnati (5. bis 18. August) spielen.

Im Dameneinzel beginnt am Dienstag die Runde der letzten 32 mit den topgesetzten Spielerinnen Jessica Pegula, Emma Navarro, Elena Rybakina und Clara Tauson. Bei dem Turnier wird auch Venus Williams ihr Comeback feiern und morgen um 15:00 Uhr BST und 16:00 Uhr MESZ gegen ihre Landsfrau Peyton Stearns antreten.