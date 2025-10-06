Was steht für Hazelight an? Josef Fares teasert an, dass es "next fucking level amazing" sein wird

HQ

Nach der Einführung von Split Fiction Anfang des Jahres fragst du dich vielleicht, was als nächstes für Entwickler Hazelight kommt. Wir wissen, dass die Arbeit an einem kommenden Spiel begonnen hat, aber wir wissen nicht, ob es die heiß ersehnIt Takes Two te Fortsetzung sein wird oder ob der Entwickler seine jüngste Tradition fortsetzen wird, indem er wieder eine neue IP erstellt. Das Lustige an Hazelight ist, dass wir in der Regel nicht viel darüber erfahren, was sie in der Pipeline haben, bis sie kurz vor der Veröffentlichung stehen, wie es bei Split Fiction der Fall war, das Ende 2024 vollständig enthüllt und im Frühjahr 2025 veröffentlicht wurde.

Während eines kürzlichen Interviews mit Fares bei San Diego Comic Con Malaga haben wir den ikonischen Videospielentwickler gefragt, was als nächstes für Hazelight kommt, worauf er bestätigt, dass derzeit etwas "Erstaunliches" in der Pipeline ist und dass darauf etwas "nächstes verdammt erstaunliches Level" folgen wird, von dem das Team von Hazelight noch nicht einmal weiß.

"Oh mein Gott. Wenn ich dir sagen könnte, ich meine, wir machen gerade etwas Erstaunliches, aber ich weiß sogar, was wir hier als nächstes tun werden - selbst mein Team weiß es noch nicht - das ist sogar das nächste verdammte Level erstaunlich."

Fares fährt fort: "Ich sage Ihnen, es gibt hier so viel zu entdecken. Die Art von obligatorischem Koop-Modus, die Hazelight geschaffen hat, ich wünschte nur, dass mehr Leute das da draußen machen würden. Ich meine, offensichtlich lieben es die Leute, es zu spielen. Es gibt so viel zu entdecken. Diese Dynamik zwischen zwei Menschen, die auf der Couch sitzen oder online zusammen spielen. Es hat etwas Besonderes, wenn diese beiden Charaktere miteinander interagieren und gemeinsam eine Geschichte erkunden. Es ist nur so, dass wir etwas am Laufen haben, auf das ich mich wirklich freue, und ich denke, wir können so viele andere Dinge erkunden. Ich wünschte, ich könnte darüber sprechen, aber man weiß, wie das in Videospielen ist."

