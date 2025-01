Was muss passieren, damit Manchester City und PSG nicht aus der Champions League ausscheiden

HQ

Die letzten Spiele der Ligaphase finden heute Abend um 21:00 Uhr MEZ (20:00 Uhr britischer Zeit) statt, wobei alle Spiele zur gleichen Zeit stattfinden. Es gibt viele verschiedene Ergebnisse für die Teams: Mathematisch sind nur zwei für die Top 8 bestätigt, egal was passiert, und bis zu 16 Teams könnten mathematisch immer noch in die Top 8 einziehen, abhängig von den Ergebnissen aller.

Die Menschen, die heute am meisten Angst haben, sind aber sicherlich die Fans der neun Mannschaften, die zwischen Leben und Tod schweben. Für die meisten von ihnen wäre ein Sieg die Qualifikation für die K.o.-Runde sicher, aber eine Niederlage oder gar ein Unentschieden könnte sie in Gefahr bringen.

Unter diesen Mannschaften finden wir zwei der größten Klubs in Europa: Paris Saint-Germain und Manchester City. Beide standen sich letzte Woche gegenüber, wobei PSG mit 4:2 gewann, was weit überlegen war, aber beide bleiben in der Grauzone, in der alles passieren kann...

Was muss PSG tun, um sich zu qualifizieren?

Paris Saint-Germain ist 22. mit 10 Punkten und +2 Toren Schnitt. Sie müssen über Platz 24 landen. Ein Sieg gegen Stuttgart oder sogar ein Unentschieden würde den 24. Platz garantieren, obwohl PSG sich eine Niederlage leisten könnte, wenn Manchester City oder Dinamo Zagreb (beide mit 8 Punkten) nicht gewinnen. Wenn PSG verliert und Man City gegen Club Brügge gewinnt und Dinamo Zagreb auch gegen den AC Mailand gewinnt, könnten sie ausscheiden.

Was muss Manchester City tun, um sich zu qualifizieren?

Manchester City liegt mit 8 Punkten auf dem 25. Platz, genau wie Dinamo Zagreb, aber ein viel höherer Torschnitt (+2 vs. -8) würde bedeuten, dass Man City bei einem Sieg beider Teams das Team wäre, das besser platziert wäre. Ein Sieg gegen Club Brugge würde den Platz sichern.

Champions-League-Tabelle vor dem letzten Spieltag

Nach sieben Spielen, von denen nur noch eines aussteht, sieht die Champions-League-Tabelle so aus:



Liverpool

Barcelona

Waffenlager

Inter Mailand

Atlético Madrid

AC Mailand

Atalanta

Bayer Leverkusen

Aston Villa

Monaco

Feyenoord

Lille

Brest

Borussia Dortmund

Bayern München

Real Madrid

Juventus Turin

Keltisch

PSV Eindhoven

Club Brügge

Benfica (Benfica Benfica)

Paris Saint-Germain

Sporting Lissabon

Stuttgart

Manchester City

Dinamo Zagreb

Schachtar Donezk

Bologna

Sparta Prag

RB Leipzig

Girona

Crvena Zvezda

Sturm Graz

Red Bull Salzburg

SK Slovan Bratislava

Jungen