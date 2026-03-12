Warwick Davis wurde mit einem OBE für sein Engagement und seine "bemerkenswerte Schauspielkarriere" ausgezeichnet

HQ

Im Rahmen der jüngsten Royal Honours wurde der Schauspieler Warwick Davis mit dem OBE (Officer of the Order of the British Empire) ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die an diejenigen vergeben wird, die in der Branche, in der sie tätig sind, unglaubliche Leistungen vollbracht und erreicht haben.

Für Davis wurde er sowohl für seine "bemerkenswerte Schauspielkarriere" als auch für seine aktivistischen Bemühungen anerkannt, bei der Davis versuchte, Betroffene von Zwergwuchs zu unterstützen und das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen – alles durch seine Wohltätigkeitsorganisation Little People UK.

Davis ist der jüngste, dem seine Verdienste um Drama und Wohltätigkeit zugeschrieben wird, und man kann ihn sehen, wie er die Ehre vom Prinzen von Wales und designierten Erben, Prinz William, während einer kürzlichen Zeremonie im Windsor Castle entgegennimmt.

Davis ist vielleicht am bekanntesten für seine Rollen in Harry Potter (als Griphook und Professor Flitwick) und Star Wars (als der Ewok-Wicket), aber er spielte auch Willow im titelgebenden Film und der Serie als Marvin in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (als physischer Marvin, während Harry-Potter-Co-Star Alan Rickman den depressiven Roboter sprach). in Leprechaun als sadistisches Monster und mehr.

Glückwunsch, Warwick!