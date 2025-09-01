Warwick Davis kehrt als Professor Flitwick in der HBO-Serie zu Harry Potter zurück

HQ

Die Casting-Liste für die Harry-Potter-Reihe von HBO wächst erneut. Während die Dreharbeiten zur Serie fortgesetzt werden, wurde nun enthüllt, dass ein altgedienter Star der Wizarding World zurückkehren und als der Charakter zurückkehren wird, den er berühmt gemacht hat.

Es wurde bestätigt, dass Warwick Davis seine Rolle als Professor Filius Flitwick wieder aufnehmen wird und damit scheinbar den Charakter, den er in der Kinosaga der Filme gespielt hat, neu auflegt.

Aber das ist noch nicht alles, denn eine Reihe anderer Darsteller wurden bestätigt, darunter auch einige andere Hogwarts Fakultäten. Sirine Saba wird als Professor Sprout auftreten, Richard Durden als Professor Cuthbert Binns (der nie in den Filmen aufgetreten ist) und Brid Brennan wird Madam Poppy Pomfrey.

Außerdem wurde Elijah Oshin als Gryffindor Student Dean Thomas gecastet, mit Finn Stephens und William Nash als Slytherins Vincent Crabbe bzw. Gregory Goyle.

Obwohl Davis als Flitwick zurückkehrt, sollten wir nicht erwarten, dass der Schauspieler dieses Mal einen der Goblins spielt, wie er es in den Filmen als Griphook getan hat, da dieser Charakter von Leigh Gill dargestellt wird.

Gibt es noch andere Harry-Potter-Veteranen, die du gerne in der HBO-Serie sehen würdest?