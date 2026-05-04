Warum wurden Charles Leclerc und Max Verstappen beim Großen Preis von Miami mit 20 und 5 Sekunden Strafen belegt?

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Andrea Kimi Antonelli holte beim Großen Preis von Miami seinen dritten Formula 1 Grand Prix Pokal und führt die Gesamtwertung an, nachdem er bisher drei von vier Rennen in dieser Saison gewonnen hat, mit 100 Punkten, 20 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell (vierter in Miami). Mercedes bleibt in dieser Saison das dominierende Team, aber McLaren machte mit Lando Norris auf Platz zwei und Oscar Piastri auf Platz drei einen Schritt nach vorne und verbesserte damit Ferrari, dessen Fahrer ein schlechtes Rennen hatten.

Lewis Hamilton wurde Sechster, und Charles Leclerc fiel nach einer 20-Sekunden-Strafe auf den achten Platz zurück. Der Monegasse wurde für schuldig befunden, die Strecke "mehrfach ohne triftigen Grund" verlassen zu haben: Es begann, als Leclerc in der letzten Runde gegen die Mauer von Kurve 3 stieß. Er fuhr weiter mit einigen kleineren Schäden: Das Auto "überwand laut Leclerc nicht richtig die rechten Kurven", sodass er gezwungen war, Schikane zu überqueren (und die Strecke kurzzeitig zu verlassen), was ihm durch das Verlassen der Strecke einen Vorteil verschaffte.

Die Stewards stellten fest, dass das mechanische Problem kein gerechtfertigter Grund dafür war, und Leclerc erzielte mit der Ausrede einen unfairen Vorteil und erhielt daher eine 20-Sekunden-Strafe.

Leclerc wurde außerdem wegen zweier weiterer möglicher Straftaten untersucht: Fahren eines beschädigten Fahrzeugs in unsicherem Zustand und Kollisionen mit George Russell in der letzten Haarnadelkurve. Die Stewards berieten nicht, dass sein Auto ein "offensichtlich erkennbares technisches Problem" hatte, und außerdem, dass der Zusammenstoß mit Russell ein "kleiner Rennzwischenfall" war, sodass keine Maßnahmen ergriffen wurden.

Max Verstappen von Red Bull erhielt zudem eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er die weiße Linie zwischen Boxenausfahrt und Strecke überquerte, nachdem er einen frühen Boxenstopp unter dem Safety Car gemacht hatte, aber seine Endposition (Platz fünf) änderte sich wegen Leclercs Strafe nicht.